Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 11:15

Культура

Выставка на Красной площади включает десять тематических зон о жизни города в 1941 году

Выставка на Красной площади включает десять тематических зон о жизни города в 1941 году

Выставка в честь годовщины парада 7 ноября 1941 года открылась на Красной площади

Скончался народный артист России Владимир Симонов

Подготовка к зимним показам балета "Щелкунчик" началась в Москве

Церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым прошла на Троекуровском кладбище

На сцене Театра на Цветном покажут постановку Театра классического балета

Театр классического балета приглашает на постановку "Сотворение мира"

"Откройте, Давид": Андрей Максимов

Первые показы балета "Шахерезада" пройдут с 14 по 16 ноября

Целыми семьями пришли посетители на выставку "Город живых историй" в Москве

На Красной площади проходит выставка, посвященная годовщине парада 7 ноября 1941 года. Работают десять тематических зон, которые охватывают разные аспекты жизни Москвы в тот период.

Экспозиции рассказывают о боевой технике, организации обороны столицы и работе культурных учреждений во время Битвы за Москву. Отдельная часть выставки посвящена защите неба над городом от вражеских бомбардировок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравыставкигородвидеоЕкатерина КузнеченковаДемид Густов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика