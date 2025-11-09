09 ноября, 11:15Культура
Выставка на Красной площади включает десять тематических зон о жизни города в 1941 году
На Красной площади проходит выставка, посвященная годовщине парада 7 ноября 1941 года. Работают десять тематических зон, которые охватывают разные аспекты жизни Москвы в тот период.
Экспозиции рассказывают о боевой технике, организации обороны столицы и работе культурных учреждений во время Битвы за Москву. Отдельная часть выставки посвящена защите неба над городом от вражеских бомбардировок.
