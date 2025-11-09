Выставка в честь годовщины парада 7 ноября 1941 года открылась на Красной площади

На Красной площади проходит выставка, приуроченная к годовщине легендарного парада 7 ноября 1941 года. В тот период линия фронта проходила в непосредственной близости от Москвы, и тот парад стал мощным символом стойкости и решимости советского народа в борьбе с фашизмом.

В память о тех событиях для посетителей организовали десять тематических зон. Они освещают разные стороны жизни города в то время: работу промышленности, культурные события и организацию обороны. Центральными элементами экспозиции стали 55 единиц исторической техники, включая легендарный танк Т-34 и несколько самолетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.