09 ноября, 10:00

Культура

Скончался народный артист России Владимир Симонов

Скончался народный артист России Владимир Симонов

Скончался народный артист России Владимир Симонов. О его смерти в социальных сетях сообщил Театр Вахтангова, на сцене которого актер играл до конца жизни. Среди его самых знаковых театральных работ спектакли "Ромул Великий" и "Улыбнись нам, Господи".

Также Владимир Симонов имел богатую фильмографию. Он запомнился зрителям яркими ролями в таких проектах, как "Таежный роман", "Страна ОЗ" и "Перевал Дятлова". Причиной смерти артиста стало хроническое заболевание, которое развилось на фоне артериальной гипертензии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор Бедуля

