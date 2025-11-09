Скончался народный артист России Владимир Симонов. О его смерти в социальных сетях сообщил Театр Вахтангова, на сцене которого актер играл до конца жизни. Среди его самых знаковых театральных работ спектакли "Ромул Великий" и "Улыбнись нам, Господи".

Также Владимир Симонов имел богатую фильмографию. Он запомнился зрителям яркими ролями в таких проектах, как "Таежный роман", "Страна ОЗ" и "Перевал Дятлова". Причиной смерти артиста стало хроническое заболевание, которое развилось на фоне артериальной гипертензии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.