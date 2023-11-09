Пресс-показ спектакля "Пиковая дама" прошел в театре Моссовета

В театре Моссовета состоялся пресс-показ спектакля "Пиковая дама" режиссера Игоря Яцко. В мистической повести А. С. Пушкина затронуты философские проблемы, которые актуальны и на данный момент. На сцене герои размышляют о человеческом несовершенстве и сожалеют о несостоявшейся любви, которая могла бы изменить их судьбы.

Актеры поделились впечатлениями от проделанной работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.