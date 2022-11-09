Премьера веб-сериала "Суперпозиция" состоялась в Сети

На онлайн-площадке выпустили фантастический веб-сериал "Суперпозиция" с Павлом Табаковым. Главный герой сериала – типичный ботаник и программист Алексей. Его отец, профессор квантовой механики, внезапно пропал. Во время поисков молодой человек узнает, что отец был не просто ученый, а первооткрыватель мультивселенной. Как оказалось, в разных мирах живут альтернативные версии каждого человека.

Действие сериала будет происходить сразу в нескольких мирах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.