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Премьера веб-сериала "Суперпозиция" состоялась в Сети

Премьера веб-сериала "Суперпозиция" состоялась в Сети

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На онлайн-площадке выпустили фантастический веб-сериал "Суперпозиция" с Павлом Табаковым. Главный герой сериала – типичный ботаник и программист Алексей. Его отец, профессор квантовой механики, внезапно пропал. Во время поисков молодой человек узнает, что отец был не просто ученый, а первооткрыватель мультивселенной. Как оказалось, в разных мирах живут альтернативные версии каждого человека.

Действие сериала будет происходить сразу в нескольких мирах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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