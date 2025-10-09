Кинокартина "Первый на Олимпе" выйдет в российски прокат 9 октября

Кинокартина "Первый на Олимпе" выходит в российский прокат 9 октября. Это история величия и несгибаемой воли Юрия Тюкалова – спортсмена, который завоевал для СССР золото в академической гребле на Олимпиаде в Хельсинки, первой после Великой Отечественной войны.

Против него было все: тяжелые военные и послевоенные годы, дисциплина, в которой всегда доминировали англичане. Блокадник Тюкалов, который пришел в спорт уже достаточно поздно, смог всех победить, чтобы самому начать жить сначала.

