Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 11:30

Культура

Кинокартина "Первый на Олимпе" выйдет в российски прокат 9 октября

Кинокартина "Первый на Олимпе" выйдет в российски прокат 9 октября

Жители и гости Москвы смогут посетить автобусную экскурсию по булгаковским местам

Выпускники 9 класса могут поступить в московскую театральную школу Олега Табакова

"Моя Москва": Александра Урсуляк. Часть 2

Более 100 инсталляций выставили в Музее криптографии в Москве

"Моя Москва": Александра Урсуляк. Часть 1

Спектакль "Подросток оттепели" пройдет на ВДНХ в Москве

Автограф-сессия с героями выпуска альманаха "Черно-белое кино" прошла в Москве

"Интервью": Ольга Прокофьева – о своей знаменитой героине

"Моя Москва": Людмила Дмитриева. Часть 2

Кинокартина "Первый на Олимпе" выходит в российский прокат 9 октября. Это история величия и несгибаемой воли Юрия Тюкалова – спортсмена, который завоевал для СССР золото в академической гребле на Олимпиаде в Хельсинки, первой после Великой Отечественной войны.

Против него было все: тяжелые военные и послевоенные годы, дисциплина, в которой всегда доминировали англичане. Блокадник Тюкалов, который пришел в спорт уже достаточно поздно, смог всех победить, чтобы самому начать жить сначала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуракиновидеоЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика