Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 17:55

События

Коллектив Театра на Малой Ордынке представил планы на новый сезон

Коллектив Театра на Малой Ордынке представил планы на новый сезон

"Интервью": Марина Брусникина – о мате в театре

Постановки финалистов инклюзивного театра покажут в Москве в сентябре

"Моя Москва": Татьяна Буланова. Часть 1

Музейная неделя стартовала в Москве

Танцевальный вечер прошел на Патриарших прудах в Москве

Проект "Театральный бульвар. Послесловие" завершил работу на Патриарших прудах

Около 200 кинопроектов сняли этим летом в Москве

"Кинокульт": "Одиноким предоставляется общежитие"

"Сити": Новый Арбат

9 сентября в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция, посвященная открытию 33-го сезона в Театре на Малой Ордынке. Какие премьеры ждут зрителей в новом сезоне? Какие юбилейные события и важные проекты украсят афишу? В каких странах пройдут международные гастроли театра?

Об этом и многом другом рассказали:

  • художественный руководитель Театра на Малой Ордынке, народный артист России Евгений Герасимов;
  • режиссеры Антон Непомнящий и Альберт Хасиев;
  • артисты Олег Чудницов, Дмитрий Воронин и Жанна Сармандеева.

Читайте также
культуратеатрвидеопресс-конференция

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика