09 сентября, 17:55События
Коллектив Театра на Малой Ордынке представил планы на новый сезон
9 сентября в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция, посвященная открытию 33-го сезона в Театре на Малой Ордынке. Какие премьеры ждут зрителей в новом сезоне? Какие юбилейные события и важные проекты украсят афишу? В каких странах пройдут международные гастроли театра?
Об этом и многом другом рассказали:
- художественный руководитель Театра на Малой Ордынке, народный артист России Евгений Герасимов;
- режиссеры Антон Непомнящий и Альберт Хасиев;
- артисты Олег Чудницов, Дмитрий Воронин и Жанна Сармандеева.
