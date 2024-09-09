Лидеры группы Filatov & Karas рассказали, как изменилась клубная жизнь в Москве

Лидеры группы Filatov & Karas (Дмитрий Филатов и Алексей Осокин) рассказали, что клубная жизнь в Москве трансформировалась. По их словам, заведения, которые днем работают как рестораны, к вечеру превращаются в ночные клубы.

Они также добавили, что теперь не заведения диктуют, какая музыка у них будет играть, а посетители.

Большое интервью с лидерами группы Filatov & Karas выйдет 9 сентября в 18:30 на телеканале Москва 24.

