09 сентября, 14:45Культура
Лидеры группы Filatov & Karas рассказали, как изменилась клубная жизнь в Москве
Лидеры группы Filatov & Karas (Дмитрий Филатов и Алексей Осокин) рассказали, что клубная жизнь в Москве трансформировалась. По их словам, заведения, которые днем работают как рестораны, к вечеру превращаются в ночные клубы.
Они также добавили, что теперь не заведения диктуют, какая музыка у них будет играть, а посетители.
Большое интервью с лидерами группы Filatov & Karas выйдет 9 сентября в 18:30 на телеканале Москва 24.