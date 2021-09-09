Любимова сообщила, что "Пушкинскую карту" уже оформили 1,5 млн человек

"Пушкинскую карту" уже оформили полтора миллиона человек. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова на фестивале "Таврида.АРТ" в Крыму.

Первые 10 тысяч мероприятий зарегистрированы на портале "Культура.РФ". "Пушкинская карта" – это специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги перечисляет государство.

В период с 1 сентября по 31 декабря на карту зачисляют 3 тысячи рублей. В следующем году эту сумму планируют увеличить. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.