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Культура

Актриса Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет

Актриса Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет

Актриса Вера Васильева умерла на 98-м году жизни

Народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни

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Народная артистка СССР Вера Васильева ушла из жизни в возрасте 97 лет. Об этом сообщили в Московском театре сатиры.

Она дебютировала в кино еще будучи студенткой в 1945 году. Уже через пару лет получила первую большую роль. Всего на ее счету – 40 фильмов и 60 спектаклей, а также две Сталинские премии.

Сергей Собянин назвал творчество Веры Васильевой целой эпохой отечественного искусства. Он также выразил соболезнования родным и близким актрисы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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