Японский дизайнер и модельер Иссэй Миякэ умер на 85-м году жизни. Как сообщило агентство Киодо, он ушел из жизни 5 августа. Причиной смерти стала гепатоцеллюлярная карцинома.

Миякэ был одним из самых известных в мире дизайнеров. Одной из отличительных черт его одежды стала плиссировка – мелкие складки, создающие эффект легкости. Однако практически каждому известен другой предмет одежды, созданный Миякэ, – это черная водолазка основателя Apple Стива Джобса. В детстве Миякэ стал свидетелем и выжил после атомной бомбардировки Хиросимы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.