МакSим опубликовала первый пост в соцсети после выхода из реанимации

Первый пост после перевода из реанимации опубликовала певица МакSим. Она приветствовала и поблагодарила всех поклонников. Певица написала, что ей очень помогла поддержка.

"Меня это вытащило с того света", - написала она.

Особенные слова благодарности она адресовала своим врачам и перечислила их имена. Певица рассказала, что пока еще очень слаба, перелеты и концерты ей пока запрещены.

В больнице МакSим находится с конца июня. Ее госпитализировали с пневмонией. Врачам даже приходилось вводить ее в медикаментозный сон, чтобы организм справился с болезнью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.