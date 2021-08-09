Певицу МакSим переведут из реанимации в обычную палату

Певица МакSим идет на поправку. Из реанимации ее переводят в общую палату. Об этом сообщила ее директор Маргарита Соколова в Instagram.

МакSим подключили к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня. При этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Несколько недель певица находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии. 3 августа ей стало лучше, она пришла в сознание.

Как отметила директор артистки, по словам врачей, такой благополучный исход – уникальный для состояния, в котором находилась певица. МакSим уже может самостоятельно есть, ходить и общаться. Однако впереди еще долгое восстановление. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.