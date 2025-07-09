Выставка к 125-летию Ивана Козловского открылась на Никитском бульваре

На Никитском бульваре в Москве открылась фотовыставка, посвященная 125-летию со дня рождения знаменитого оперного певца Ивана Козловского. Проект получил название "Смысл жизни – желать, а не обладать".

Козловский выступал на сцене до 87 лет и отличался требовательностью к себе и коллегам. Экспозиция развернута под открытым небом, представлены уникальные снимки из домашнего архива семьи артиста.

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