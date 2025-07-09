Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июля, 13:30

Культура

Выставка к 125-летию Ивана Козловского открылась на Никитском бульваре

Выставка к 125-летию Ивана Козловского открылась на Никитском бульваре

"Моя Москва": Светлана Аманова. Часть 1

Москвичи выбрали лучшие ночные культурные мероприятия на портале "Активный гражданин"

Марк Эйдельштейн сыграет главную роль в американском сериале

Спектакль "Вафельное сердце" открыл детскую программу фестиваля "Территория.Кидс"

Фестиваль "Парк Света" отправил гостей в морское путешествие

Композитор Антон Беляев выступил на станции метро "Курская" в Москве

Лекция о писателе Булгакове пройдет в рамках фестиваля "Театральный бульвар"

"Интервью": Дмитрий Ульянов – о том, как выжить в актерской профессии

Актер Дмитрий Ульянов рассказал, считает ли себя ревнивым человеком

На Никитском бульваре в Москве открылась фотовыставка, посвященная 125-летию со дня рождения знаменитого оперного певца Ивана Козловского. Проект получил название "Смысл жизни – желать, а не обладать".

Козловский выступал на сцене до 87 лет и отличался требовательностью к себе и коллегам. Экспозиция развернута под открытым небом, представлены уникальные снимки из домашнего архива семьи артиста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравыставкигородвидеоМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика