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09 июля, 00:00

Культура

Театр Романа Виктюка сменил название и потерял часть репертуара

Театр Романа Виктюка сменил название и потерял часть репертуара

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Руководство театра Романа Виктюка приняло решение переименовать его в "Театр – Сцена "Мельников". Назвали учреждение в честь его создателя, великого русского архитектора-конструктивиста Константина Мельникова.

Изменения претерпит и репертуар. Часть постановок будет полностью исключена, а часть спектаклей вернется спустя некоторое время после "репетиций, направленных на сохранение их высокого художественного качества".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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