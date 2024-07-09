Театр Романа Виктюка сменил название и потерял часть репертуара

Руководство театра Романа Виктюка приняло решение переименовать его в "Театр – Сцена "Мельников". Назвали учреждение в честь его создателя, великого русского архитектора-конструктивиста Константина Мельникова.

Изменения претерпит и репертуар. Часть постановок будет полностью исключена, а часть спектаклей вернется спустя некоторое время после "репетиций, направленных на сохранение их высокого художественного качества".

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