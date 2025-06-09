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09 июня, 17:45

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В Москве наградили лауреатов премии ТЭФИ в категории "Информационное вещание"

В Москве наградили лауреатов премии ТЭФИ в категории "Информационное вещание"

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9 июня в Большом театре собрались лучшие телевизионщики страны. Здесь состоялась церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ. Перед началом награждения в категории "Информационное и общественно-политическое вещание" ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева пообщались с финалистами премии.

Наиболее значимые работы каналов и программ отметили в 19 номинациях. Среди них – "Журналистское расследование", "Информационная программа", "Общественно-политическое ток-шоу", "Интервьюер", "Программа социальной направленности" и другие.

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