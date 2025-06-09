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09 июня, 22:15

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В Москве прошла церемония вручения премии ТЭФИ в категории "Развлекательное вещание"

В Москве прошла церемония вручения премии ТЭФИ в категории "Развлекательное вещание"

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Вечером 9 июня в Большом театре назвали лауреатов национальной телевизионной премии ТЭФИ в категории "Развлекательное вещание". Статуэтки "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного получили победители в 19 номинациях. Среди них – "Юмористическая программа", "Развлекательное ток-шоу", "Программа для детей", "Программа о путешествиях", "Реалити-шоу" и другие.

Ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева пообщались в кулуарах мероприятия с финалистами премии и выяснили, в чем для них заключается признание.

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