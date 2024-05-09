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09 мая, 18:50

Культура

"Песни Победы": Светлана Сурганова

"Песни Победы": Светлана Сурганова

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Российские музыканты исполнили военные песни в рамках концерта, приуроченного к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Певица Светлана Сурганова выступила перед зрителями с композицией "Журавли" в сопровождении музыкантов. В основу песни легли стихи аварского поэта Расула Гамзатова.

Также Светлана Сурганова исполнила "Темную ночь" и "Песню о далекой Родине" из кинофильма "17 мгновений весны". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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