"Песни Победы": Светлана Сурганова

Российские музыканты исполнили военные песни в рамках концерта, приуроченного к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Певица Светлана Сурганова выступила перед зрителями с композицией "Журавли" в сопровождении музыкантов. В основу песни легли стихи аварского поэта Расула Гамзатова.

Также Светлана Сурганова исполнила "Темную ночь" и "Песню о далекой Родине" из кинофильма "17 мгновений весны". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.