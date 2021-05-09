Для москвичей подготовили праздничную программу на ВДНХ

ВДНХ подготовила особенную праздничную программу в честь 9 Мая. Гостей ждут экскурсии о героях, кинопоказы и выставка фотографий времен Великой Отечественной войны.

Что еще предлагают москвичам? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.