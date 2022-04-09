Российские музейные ценности, задержанные финской пограничной службой, вернулись в РФ

Российские музейные ценности, задержанные финской пограничной службой, вернулись в Россию, сообщили в министерстве культуры.

Три грузовика с экспонатами уже движутся в сторону Петербурга и Москвы.

Картины были представлены на выставках в Италии и Японии. Там были работы Ван Гога, Василия Кандинского и Михаила Нестерова из коллекции Эрмитажа, Третьяковки и музея имени Пушкина. Из-за прерванного авиасообщения музейщикам пришлось разработать сложный маршрут. В Финляндию экспонаты доставили на самолете, а потом перегрузили в машины.

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