Задержанные в Финляндии картины прибыли на территорию РФ

Россия доставила в ДНР более 145 тонн гуманитарной помощи, передает МЧС республики.

Угроз для России с территории Украины исходить не должно, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Задержанные в Финляндии картины уже на территории России, сообщает Минкультуры РФ.