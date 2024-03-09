День фотографа дикой природы проходит сегодня в рамках фестиваля "Первозданная Россия". В "Новой Третьковке" на Крымском валу можно сходить на большую фотовыставку. Там представлены около 450 снимков – они показывают природу самых отдаленных уголков нашей страны. Также известные фотографы сегодня проведут лекции, а на встречах поделятся особенностями своей работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.