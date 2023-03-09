Сериал "Балканский ветер" появился в онлайн-кинотеатре Okko

В онлайн-кинотеатре Okko в эксклюзивном доступе появился сериал "Балканский ветер" с Милошем Биковичем и Оксаной Акиньшиной в главных ролях. В центре сюжета конфликт двух сербских авторитетов – Петара Мараша и куратора преступного мира по кличке Красный. Вражда начинается из-за участка земли в сербской деревне, по которой пройдет часть газопровода и где пересекаются интересы российских и американских спецслужб. Спасаясь от наемников, Мараш оказывается в России, где сталкивается с агентом секретной службы Ларисой и невольно становится причастным к гибели ее брата.



Также в Okko доступен контент для всей семьи и детей – мультфильм "Изумительный Морис" снят по мотивам книги британского писателя Терри Пратчетта. По сюжету говорящий кот Морис – аферист. Вместе со своими закадычными друзьями-крысами он приходит в город и инсценирует атаку грызунов. А в нужное время приходит мальчик с волшебной дудочкой и всех спасает, но не бесплатно. Но схема дает сбой.

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