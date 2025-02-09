Оперный певец Ильдар Абдразаков стал лауреатом премии имени Дмитрия Шостаковича

9 февраля в концертном зале имени П. И. Чайковского прошла торжественная церемония вручения премии имени Дмитрия Шостаковича. Награда, учрежденная в 1994 году Международным благотворительным фондом Юрия Башмета, призвана отметить выдающиеся достижения в области мирового искусства. Лауреатом премии 2024 года стал один из самых востребованных оперных басов современности, народный артист Республики Башкортостан Ильдар Абдразаков.

Перед церемонией вручения состоялась пресс-конференция. Как устроена премия? Кто за 30 лет становился ее обладателем? Какое обязательное условие должен выполнить каждый лауреат? Об этом и многом другом рассказали: