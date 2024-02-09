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09 февраля, 15:58

M24.RU

Москвичам рассказали о праздновании китайского Нового года

Москвичам рассказали о праздновании китайского Нового года

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9 февраля в МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция по теме "Новый этап культурного взаимодействия: празднование китайского Нового года в Москве".

Перед журналистами выступили:

  • заместитель генерального директора Государственного музея Востока по развитию Владимир Аветисян;
  • научный сотрудник отдела искусства народов Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Океании Государственного музея Востока Ольга Чернова;
  • историк, сотрудник Государственного музея Востока Анна Голда.
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