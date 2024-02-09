09 февраля, 15:58M24.RU
Москвичам рассказали о праздновании китайского Нового года
9 февраля в МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция по теме "Новый этап культурного взаимодействия: празднование китайского Нового года в Москве".
Перед журналистами выступили:
- заместитель генерального директора Государственного музея Востока по развитию Владимир Аветисян;
- научный сотрудник отдела искусства народов Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Океании Государственного музея Востока Ольга Чернова;
- историк, сотрудник Государственного музея Востока Анна Голда.