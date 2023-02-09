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Культура

Премьера фильма "Праведник" состоялась в кинотеатре "Октябрь" в Москве

Премьера фильма "Праведник" состоялась в кинотеатре "Октябрь" в Москве

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В кинотеатре "Октябрь" прошла премьера фильма "Праведник". Режиссером выступил Сергей Урсуляк.

В основе фильма – подвиг Николая Киселева, советского офицера, который в 1942 году спас 218 евреев, выведя их из Долгиновского гетто за линию фронта. Их путь составил около 1 500 километров.

Имя русского бойца увековечено в Саду Праведников в израильском Мемориальном комплексе. Каждый год потомки спасенных им людей собираются в Тель-Авиве, чтобы почтить память.

Съемки картины проходили в Белоруссии, Израиле и России. В Белоруссии команда фильма работала именно в тех местах, где и разворачивались исторические события. В широкий прокат картина выйдет 16 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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