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Культура

Греческий сериал "Найди меня" выйдет на стриминговых площадках 10 февраля

Греческий сериал "Найди меня" выйдет на стриминговых площадках 10 февраля

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Греческий сериал "Найди меня" выйдет на стриминговых площадках 10 февраля. В данном детективе 8 серий с элементами триллера и атмосферой маленького греческого города.

По сюжету Николь возвращается в родную глубинку, чтобы почтить память отца, но в городе начинают происходить странные события. Пропадает младшая сестра героини, в это же время находят убитую женщину. Героиня решает начать собственное расследование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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