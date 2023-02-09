Греческий сериал "Найди меня" выйдет на стриминговых площадках 10 февраля. В данном детективе 8 серий с элементами триллера и атмосферой маленького греческого города.



По сюжету Николь возвращается в родную глубинку, чтобы почтить память отца, но в городе начинают происходить странные события. Пропадает младшая сестра героини, в это же время находят убитую женщину. Героиня решает начать собственное расследование.

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