Минэкономразвития планирует ввести налоговые льготы для российских музыкантов в качестве поддержки. Дело в том, что 2020 и 2022 года повлияли на музыкальную индустрию.

Ожидается, что на поддержку смогут рассчитывать авторы, исполнители, лейблы, концертные организации и дистрибьюторы. При этом они должны получать не менее 70% доходов от музыкальной деятельности, а также иметь соответствующую госаккредитацию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.