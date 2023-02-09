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Культура

Минэкономразвития планирует ввести налоговые льготы для российских музыкантов

Минэкономразвития планирует ввести налоговые льготы для российских музыкантов

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Минэкономразвития планирует ввести налоговые льготы для российских музыкантов в качестве поддержки. Дело в том, что 2020 и 2022 года повлияли на музыкальную индустрию.

Ожидается, что на поддержку смогут рассчитывать авторы, исполнители, лейблы, концертные организации и дистрибьюторы. При этом они должны получать не менее 70% доходов от музыкальной деятельности, а также иметь соответствующую госаккредитацию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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