Выставка "Найти Бэнкси" откроется на ВДНХ 14 декабря

На ВДНХ 14 декабря вновь откроется выставка "Найти Бэнкси", на которой представят более 150 копий работ британского уличного художника. Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Экспозиция объединяет несколько тематик: милитаризм, общество потребления, социальное неравенство, эпоху контроля, защиту окружающей среды, будущее для потомков. Выставка "Найти Бэнкси" уже проходила на ВДНХ в 2022 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.