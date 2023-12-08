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08 декабря, 12:45

Культура

Выставка "Найти Бэнкси" откроется на ВДНХ 14 декабря

Выставка "Найти Бэнкси" откроется на ВДНХ 14 декабря

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На ВДНХ 14 декабря вновь откроется выставка "Найти Бэнкси", на которой представят более 150 копий работ британского уличного художника. Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Экспозиция объединяет несколько тематик: милитаризм, общество потребления, социальное неравенство, эпоху контроля, защиту окружающей среды, будущее для потомков. Выставка "Найти Бэнкси" уже проходила на ВДНХ в 2022 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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