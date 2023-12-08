08 декабря, 12:45Культура
Выставка "Найти Бэнкси" откроется на ВДНХ 14 декабря
На ВДНХ 14 декабря вновь откроется выставка "Найти Бэнкси", на которой представят более 150 копий работ британского уличного художника. Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ.
Экспозиция объединяет несколько тематик: милитаризм, общество потребления, социальное неравенство, эпоху контроля, защиту окружающей среды, будущее для потомков. Выставка "Найти Бэнкси" уже проходила на ВДНХ в 2022 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.