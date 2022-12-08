Икона Андрея Рублева "Троица" вернулась в Третьяковскую галерею. В этом году впервые со времен Октябрьской революции ее привозили в Троице-Сергиеву лавру. Там проходили торжества, посвященные 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского.

Во время нахождения святыни в лавре использовали специальную капсулу, в которой поддерживался специальный климат. После возвращения в экспозицию галереи икону осмотрели специалисты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.