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Культура

Икона Андрея Рублева "Троица" вернулась в Третьяковскую галерею

Икона Андрея Рублева "Троица" вернулась в Третьяковскую галерею

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Икона Андрея Рублева "Троица" вернулась в Третьяковскую галерею. В этом году впервые со времен Октябрьской революции ее привозили в Троице-Сергиеву лавру. Там проходили торжества, посвященные 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского.

Во время нахождения святыни в лавре использовали специальную капсулу, в которой поддерживался специальный климат. После возвращения в экспозицию галереи икону осмотрели специалисты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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