Целыми семьями пришли посетители на выставку "Город живых историй" в Москве

Целыми семьями пришли посетители на выставку "Город живых историй", которая открылась на Красной площади в Москве. Это настоящий интерактивный музей о жизни столицы в первые военные годы.

Всего на выставке открыто 10 тематических зон. Также экспозиция рассказывает личные истории тех, кто работал в то время в столице: конструкторов, инженеров, рабочих и многих других.

