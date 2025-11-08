Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 ноября, 12:15

Культура

Более 17 тыс кв м на Красной площади превратились в масштабную экспозицию-рассказ

Более 17 тыс кв м на Красной площади превратились в масштабную экспозицию-рассказ

Прощание с телеведущим Юрием Николаевым состоится на Троекуровском кладбище в Москве

Более 50 единиц военной техники времен войны представили на Красной площади в Москве

Выставка "Итоги сезона №62" открылась в Новом манеже в Москве

Поезд к 80-летию Никиты Михалкова запустили в московском метро

Москвичей и гостей города пригласили на бесплатную выставку под открытым небом

"Новости дня": исторический музей-выставку открыли на Красной площади

Пресс-показ мюзикла "Святая Анна" прошел в Театре Российской Армии

Театр Сатиры в новом сезоне представит зрителям три ярких премьеры

Экспозиция "Великая Победа. Россия – Моя история" открыта в ЦВЗ "Манеж"

Более 17 тысяч квадратных метров Красной площади превратились в масштабную экспозицию-рассказ как город жил, работал и сражался в годы войны. Здесь представили 55 единиц военной техники времен войны, 4 самолета и танк Т-34.

На выставке можно познакомиться с образцами техники, которая принимала участие в начале войны и которая дошла с Красной площади до берлинских улиц и площадей. Все представленные единицы бронетехники находятся в движении и снимаются в кино.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравыставкигородвидеоСтанислав КуликАнна Макарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика