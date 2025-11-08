Более 17 тыс кв м на Красной площади превратились в масштабную экспозицию-рассказ

Более 17 тысяч квадратных метров Красной площади превратились в масштабную экспозицию-рассказ как город жил, работал и сражался в годы войны. Здесь представили 55 единиц военной техники времен войны, 4 самолета и танк Т-34.

На выставке можно познакомиться с образцами техники, которая принимала участие в начале войны и которая дошла с Красной площади до берлинских улиц и площадей. Все представленные единицы бронетехники находятся в движении и снимаются в кино.

