08 ноября, 09:15

Москвичей и гостей города пригласили на бесплатную выставку под открытым небом

Москвичей и гостей города пригласили на бесплатную выставку под открытым небом

Москвичей и гостей города пригласили на бесплатную выставку под открытым небом на Красной площади. Ее посвятили годовщине Парада 1941 года. Всего здесь представили 55 единиц исторической техники и четыре самолета из Музея техники Вадима Задорожного.

Десять тематических зон подробно покажут все аспекты жизни столицы в те годы: как работали предприятия, как функционировало управление, как была организована оборона и как продолжали свою деятельность культурные учреждения. Также посетители смогут увидеть танки Т-34-76 и Т-37, ночной бомбардировщик У-2 и самоходную установку СУ-76.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

