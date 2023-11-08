Концерт "Мы вместе" прошел во Дворце культуры "Губкинец" в Москве

Во Дворце культуры "Губкинец" 8 ноября состоялся торжественный концерт "Мы вместе". На сцене выступили лучшие творческие коллективы. Они исполнили вокальные номера и хореографические композиции.

Кроме того, выступил хор Военного учебного центра. Среди гостей концерта – студенты и представители Донецкого национального технического и Луганского государственного педагогического университетов.

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