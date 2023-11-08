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08 ноября, 20:00

Культура

Концерт "Мы вместе" прошел во Дворце культуры "Губкинец" в Москве

Концерт "Мы вместе" прошел во Дворце культуры "Губкинец" в Москве

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Во Дворце культуры "Губкинец" 8 ноября состоялся торжественный концерт "Мы вместе". На сцене выступили лучшие творческие коллективы. Они исполнили вокальные номера и хореографические композиции.

Кроме того, выступил хор Военного учебного центра. Среди гостей концерта – студенты и представители Донецкого национального технического и Луганского государственного педагогического университетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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