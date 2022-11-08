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Культура

Премьера детективного сериала "Переговорщик" состоялась в Сети

Премьера детективного сериала "Переговорщик" состоялась в Сети

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На этой неделе вышел детективный сериал "Переговорщик" с Кириллом Пироговым в главной роли. В центре сюжета – гениальный психолог Александр Максимов. Мужчина разработал собственную тактику ведения переговоров с преступниками.

Однако профессионалы могут ошибаться. Много лет назад Максимов не смог спасти дочь во время освобождения захваченной школы. Спустя годы он сталкивается с виновником той трагедии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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