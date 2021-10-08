Эксперты оценили идею брать с собой детей в "Эрмитаж"

Публикация "Эрмитажа" в Instagram за короткое время собрала около 1,5 тысячи комментариев. Дело в том, что музей призвал брать с собой на выставки детей и опубликовал видео, как мужчина гуляет по залам с коляской и малышом.

В ответ на это часть людей написала, что дети не понимают такое искусство и мешают окружающим.

Надо ли брать маленьких детей с собой в музей? Если брать, то в какие?

Эту тему обсудили с экспертами. На вопросы ответили заместитель директора Музея Победы Юлия Соколова и художник Никас Сафронов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.