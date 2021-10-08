30-летний раскол Театра на Таганке завершился воссоединением. Коллективы разделились в конце 1980-х, и часть труппы организовала новый театр.

Недавно артисты двух коллективов выступили в одном спектакле. Премьера прошла 30 сентября, в день рождения основателя театра Юрия Любимова.

Кроме того, еще три московских театра получили новых художественных руководителей. Николай Сергиенко возглавил "Ромэн", новым худруком театра "Шалом" стал Олег Липовецкий, а Театра сатиры – Сергей Газаров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.