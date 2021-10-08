"Эрмитаж" посоветовал приводить с собой детей, чем вызвал бурную дискуссию пользователей

Публикация "Эрмитажа" в Instagram за короткое время собрала около 1,5 тысячи комментариев. Дело в том, что музей призвал брать с собой на выставки детей и опубликовал видео, как мужчина гуляет по залам с коляской и малышом.

В ответ на это часть людей написала, что дети не понимают такое искусство и мешают окружающим.

При этом другие уверены, что любовь к искусству прививается с детства. Например, в одном из комментариев женщина рассказывает, как в Пушкинском музее смотрительницы увлеченно рассказывали о картинах ее двухлетней дочери. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.