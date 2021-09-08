В Сети появился тизер четвертой "Матрицы"

В Сети появились кадры четвертой "Матрицы". Трейлер новой ленты сестер Вачовски должен появиться 9 сентября, а пока можно посмотреть тизеры.

Лучше всего это делать на официальном сайте проекта "Матрица: Воскрешение". Там предложат красную или синюю, а в зависимости от выбора появятся разные кадры.

Портал запрограммирован так: чем больше действий совершает пользователь, например просматривает тизеры, тем больше кадров ему показывают.

Ожидается, что увидеть продолжение культовой истории можно будет в декабре. Премьера должна состоятся 16 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.