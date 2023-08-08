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08 августа, 19:15

Культура

Скончался переводчик Леонид Володарский

Скончался переводчик Леонид Володарский

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Скончался Леонид Володарский – переводчик, голос которого звучал на видеокассетах несколько десятилетий назад. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Володарский профессионально занимался переводами английской и американской литературы, и именно он одним из первых перевел на русский романы Стивена Кинга и Джерома Сэлинджера. Однако гораздо большую известность он приобрел как переводчик культовых иностранных фильмов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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