Скончался переводчик Леонид Володарский

Скончался Леонид Володарский – переводчик, голос которого звучал на видеокассетах несколько десятилетий назад. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Володарский профессионально занимался переводами английской и американской литературы, и именно он одним из первых перевел на русский романы Стивена Кинга и Джерома Сэлинджера. Однако гораздо большую известность он приобрел как переводчик культовых иностранных фильмов.

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