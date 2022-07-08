На Netflix выйдет мелодрама "Доводы рассудка"

Netflix выпускает костюмированную мелодраму об эпохе регентства "Доводы рассудка". Это история любви Энн Эллиот из состоятельной семьи и морского офицера, которые встречаются через восемь лет после разорванной помолвки. Между ними снова пробегает искра, но теперь на руку Энн претендует и весьма богатый ухажер.

Критики довольно строго отнеслись к Дакоте Джонсон, известной по фильму "50 оттенков серого", и режиссерской интерпретации. Но говорят, что снято красиво. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.