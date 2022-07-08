Русский музей сообщил о возврате всех своих экспонатов из-за границы

Русский музей вернул все свои экспонаты из-за границы. Как сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Бабина, теперь все произведения находятся в музейных фондах, на постоянной экспозиции или на выставках внутри России.

Перед началом спецоперации за рубежом находились семь выставок музея. Из-за санкций возникли трудности с возвращением, но все разрешилось благополучно. Последними вернулись из Италии экспонаты выставки, посвященной Василию Кандинскому. До этого самую крупную партию из 314 произведений доставили из испанского филиала Русского музея в Малаге. А из Парижа вернули экспонаты, которые предоставлялись для выставки коллекции меценатов Морозовых.

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