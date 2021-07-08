Новый арт-объект на Красной площади вызвал споры среди москвичей

Новый арт-объект на Красной площади разделил москвичей на две группы. Одни хвалят необычные скульптуры из объемных шаров и овалов, другие оставляют ехидные комментарии.

Куратор выставки Марина Федоровская прокомментировала ситуацию.

"Все наши художники очень радостно воспринимают любую, абсолютно критику любую. Любое мнение, интерес, главное – это интерес. Главное не безразличие и, как говорит Николай Полесский, паблик-арт рождается в сотворчестве с людьми", – сказала Марина.

Выставка российского паблик-арта "Красный сад" в рамках открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" проходит на Красной площади до 31 августа. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.