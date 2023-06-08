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Культура

Премьера сериала "Переполненная комната" состоится на этой неделе

Премьера сериала "Переполненная комната" состоится на этой неделе

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Одна из главных премьер лета в России стартует на этой неделе – это сериал "Переполненная комната". В центре сюжета – реальная история Билли Миллигана. У него было больше 20 личностей. В сериале его зовут Дэнни Салливан. Парня задерживают по подозрению в убийстве и сразу же ставят диагноз "Множественное расстройство личности".

Так ли виноват сам Салливан? И кто такой настоящий Салливан? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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культуракиновидеоАнастасия Бородина
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