В Театре Сатиры состоялся предпремьерный показ спектакля "Дядя Жорж" по чеховским пьесам. Режиссер Сергей Газаров взял за основу комедию "Леший" и пьесу "Дядя Ваня".

Оба произведения Чехова являются интерпретацией одного сюжета, воплощенного великим драматургом в разное время. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.