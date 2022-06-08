В Великобритании отменили прокат фильма "Царица небесная" из-за протестов мусульман

В Великобритании отменили прокат фильма "Царица небесная" о дочери пророка Мухаммеда. Крупнейшая сеть кинотеатров Cineworld решила не рисковать сотрудниками и клиентами.

Причиной стали протесты сотен мусульман в нескольких городах. Верующие считают, что история Фатимы показана в неприглядном для набожных людей свете. В свою очередь, продюсер картины Малик Шлибак обвинил киносеть в потакании радикальным экстремистам.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

