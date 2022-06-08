В прокат выйдет сериал "Женщина в состоянии развода"

Москвичам рассказали о самых захватывающих киноновинках. Сериальная премьера этой недели – "Женщина в состоянии развода" с Марией Машковой и Максимом Лагашкиным.

По сюжету 32-летняя Вера начинает новую жизнь после развода. Работа, йога, путешествия – она занимается только собой и ей это нравится. Но идиллия рушится, когда Вера узнает, что ей срочно нужно рожать или навсегда остаться бездетной. И она начинает искать кандидата на роль отца.

Главная новинка повторного проката – "Достучаться до небес" с Тилем Швайгером. Часто говорят, что люди делятся на две категории: на тех, кто обожает этот фильм, и тех, кто его не смотрел.

По сюжету двое случайных знакомых, Мартин и Руди, неизлечимо больны, терять им уже нечего. Они сбегают из больницы, угоняют машину с чемоданом денег, чтобы исполнить свою мечту. Съемки шли всего три недели, а бюджет составил около двух миллионов евро.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

