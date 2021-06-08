В Москве открылась фотовыставка, посвященная промпредприятиям

Промышленная столица в объективе известных фотографов. Необычная выставка открылась 8 июня на Арбате. Там экспозиция пробудет почти месяц, а в июле переедет на Цветной бульвар.

Все работы посвящены эстетике московских предприятий. В проекте приняли участие 10 городских заводов: от производителей напитков до нефтепереработки.

Авторов этих фото многие знают по соцсетям – это художники, которые занимаются архитектурной и пейзажной съемкой – Мурад и Наталья Османн. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.