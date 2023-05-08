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Культура

Компанию Netflix обвинили в краже голосов артистов

Компанию Netflix обвинили в краже голосов артистов

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Компанию Netflix обвинили в краже голосов артистов. Газета The New York Times сообщила, что в контрактах, которые Netflix заключает со звездами, появился новый пункт.

Он оставляет за компанией право после съемок использовать записи для имитации голоса человека "с помощью всех технологий, известных сейчас или разработанных в будущем". Причем все это бесплатно. Такая новость многих возмутила. В сети уже появились призывы отомстить Netflix.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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