Роберт Де Ниро получит почетную "Золотую пальмовую ветвь"

Актера и режиссера Роберта де Ниро заранее предупредили о вручении "Золотой пальмовой ветви". Он получит ее 13 мая на церемонии открытия 78-го Каннского кинофестиваля. Де Ниро станет обладателем почетного приза за выдающиеся достижения спустя 14 лет после того, как председательствовал в жюри фестиваля. Об этом сообщили организаторы кинофестиваля.

Актер, которому в августе исполнится 82 года, сыграл более чем в 140 картинах. На его счету главные роли в культовых фильмах известных режиссеров – Фрэнсиса Форда Копполы, Мартина Скорсезе, Серджио Леоне. Он дважды становился лауреатом престижных кинопремий "Оскар" и "Золотой глобус".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.