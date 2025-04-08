Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля, 06:30

Культура

Роберт Де Ниро получит почетную "Золотую пальмовую ветвь"

Роберт Де Ниро получит почетную "Золотую пальмовую ветвь"

В киностудии Горького проведут творческие мастер-классы

"Культура за 100 секунд": выставка французского рисунка открылась в Пушкинском музее

В сервисе "Мосбилет" появилась новая услуга для упрощенной покупки детских билетов

"Техно": экспонаты столичных музеев можно посмотреть онлайн

"Страсти на эстраде": "Песняры"

"Сити": культурная афиша на весенние каникулы в Москве

"Сити": программа мероприятий на весенние каникулы в Москве

"Деньги 24": чем российские стриминговые сервисы удерживают аудиторию

"Страсти на эстраде": Муслим Магомаев

Актера и режиссера Роберта де Ниро заранее предупредили о вручении "Золотой пальмовой ветви". Он получит ее 13 мая на церемонии открытия 78-го Каннского кинофестиваля. Де Ниро станет обладателем почетного приза за выдающиеся достижения спустя 14 лет после того, как председательствовал в жюри фестиваля. Об этом сообщили организаторы кинофестиваля.

Актер, которому в августе исполнится 82 года, сыграл более чем в 140 картинах. На его счету главные роли в культовых фильмах известных режиссеров – Фрэнсиса Форда Копполы, Мартина Скорсезе, Серджио Леоне. Он дважды становился лауреатом престижных кинопремий "Оскар" и "Золотой глобус".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуракиноза рубежомвидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика